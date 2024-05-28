Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,30 puan azalışla 10.627,65 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,43 ile spor oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.