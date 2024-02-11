Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırdı: Dünyada ilk sırada

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı tarihlere ilişkin öngörüler günden güne ötelense de pay piyasalarında genel anlamda pozitif bir görüntü etkili oluyor.



New York Borsası'nda endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde tarihin en yüksek seviyelerini test etmeyi sürdürürken gelişen ülke pay piyasalarına ilgi de artıyor.



Bank of America'nın verilerine göre, gelişen ülke pay piyasalarına geçen hafta 20,8 milyar dolarlık nakit girişi gerçekleşti. Bu miktar, haftalık bazda gelişen ülke pay piyasalarına tüm zamanların en yüksek para girişine işaret ediyor.



PARA, GELİŞEN ÜLKELERE AKIYOR



Analistler, söz konusu gelişmelerden Türkiye'nin önemli oranda faydalandığını kaydederek, küresel piyasalarda Türk lirası varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri verileri incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada 498,4 milyon dolarlık net hisse senedi ve 319 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.



Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı.



Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21,1 getiri ile dünyanın önemli endekslerini geride bırakırken en yakın takipçisi olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 10,3 yükseldi.



BORSADA DOLAR BAZLI YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ



BIST 100 endeksi dolar bazlı 294,5 puana çıkarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti



BIST 100 endeksi cuma günü 9.045,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken dolar bazlı bakıldığında, endeks yüzde 16,2 artışla 294,5 puana ulaşarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.



Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 97,9 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Endeksin en çok işlem hacmine 133,6 milyar lira ile 7 Şubat'ta ulaştığı görüldü.



Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandırdığı göze çarparken, ilk sırayı yüzde 56,6 ile bilişim aldı. Onu yüzde 35,5 ile turizm ve yüzde 29,7 ile elektrik izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 12,5 ve holding endeksi yüzde 27,1 değer kazandı.



Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ünün ise gerilediği dikkati çekti.



YATIRIMCISINI SEVİNDİREN ŞİRKETLER



Bu yıl yatırımcısını en çok sevindiren ilk üç şirketin hisseleri sırasıyla, yüzde 76,5 artışla Vestel Elektronik, yüzde 66,4 değer kazancıyla Akfen Yenilenebilir Enerji ve yüzde 56 yükselişle SDT Uzay ve Savunma oldu.



Bu süreçte BIST 100 endeksine dahil olup da gerileyen üç hisse ise sırasıyla, yüzde 25,4 azalışla Qua Granite, yüzde 9,2 değer kaybıyla Hektaş ve yüzde 4,5 düşüşle Aksa Akrilik olarak belirlendi.



Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7,2 milyon olurken, pay senedi piyasa değeri de 11,9 trilyon Türk lirasına çıkarak rekor kırdı.



MKK tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) incelendiğinde ise 2 Şubat itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 64,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,1 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,3 oldu.



REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ediyor, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

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