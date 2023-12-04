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Borsada kasım şampiyonu Beşiktaş

Borsada geçen ayın şampiyonu Beşiktaş oldu. Kara Kartal'ın hisseleri bir ayda yüzde 16'ya yakın yükseldi.

Borsada kasım şampiyonu Beşiktaş

Spor endeksi, geçen ay yüzde 1,6 değer kazanarak 4.930,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 15,9 yükselişle tamamlayan Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Siyah beyazlıların hissesi 58,50 lirayla tavan fiyata çıktı. Beşiktaş'ı yüzde 2,9 yükselişle Trabzonspor takip etti.

Kasım'da Galatasaray ve Fenerbahçe hisselerinde ise kayıplar yaşandı. Fenerbahçe hisseleri yüzde 5,9, Galatasaray hisseleri yüzde 9,8 değer yitirdi.

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