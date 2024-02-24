Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Borsasda yatırımcı sayısı yeniden yükselişe geçti.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında yeni halka arzların başlamasıyla üst üste ikinci haftada da artış yaşandı.



Pay senedi yatırımcı sayısı 23 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 245 bin 272 kişi arttı.



Yatırımcı sayısı 7 milyon 728 bin 937'den 7 milyon 974 bin 209'a çıktı.



Pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,51 trilyon TL'ye yükseldi.

Pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Aralık ayında 8 milyon 573 bin 476 milyon ile rekor seviyeye yükselmişti.



Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu, 2 yeni halka arza daha onay verdi. Kurul, Mogan Enerji ve Artemis Halı'nın halka arzına onay verdi.