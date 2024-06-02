Borsada yatırımcı sayısı düşüyor

Borsada yatırımcı sayısındaki düşüş devam ediyor.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste ikinci haftada da geriledi.



Pay senedi yatırımcı sayısı 31 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 240 bin 916 kişi azaldı.

Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e indi.



Pay senedi değeri ise 14,45 trilyon TL'den 13,95 trilyon TL'ye geriledi.



Borsadaki yatırımcı sayısı, 18 Mayıs haftasında 8 milyon 614 bin 243 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

