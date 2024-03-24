Borsada yatırımcı sayısı yeniden yükseldi

Borsada yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından yönünü yukarı çevirdi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı.



Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi.



Pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı.



Yatırımcı sayısı, Aralık 2023'te 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı.