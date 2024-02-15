BOTAŞ ile Mısır'ın doğalgaz şirketi arasında iş birliği mutabakatı

BOTAŞ ve Mısır'ın milli doğalgaz şirketi EGAS), doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretiyle altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldı.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin güçlendirildiği ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında BOTAŞ ile EGAS üst yönetimleri de bir araya geldi.



Toplantıda, BOTAŞ ile EGAS arasında ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede doğalgaz ve LNG ticareti imkanları, doğalgaz altyapı ve yer altı depolarına yönelik işbirliği, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı konularında istişarelerde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.



Tarafların gelecek dönemde müzakere edilen hususlara dair atacağı somut adımlar sayesinde Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğinin desteklenmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Doğalgazdan petrole, yenilenebilir enerjiden LNG ve FSRU terminali işletmeciliğine, depolama faaliyetlerinden liman hizmetlerine pek çok alanda çalışmalarını başarıyla yürüten BOTAŞ, enerji kaynak çeşitliliğinin artırılması amacı doğrultusunda bölgesindeki enerji ortaklarıyla güçlü işbirlikleri kurmaya devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla ulaştığı arz potansiyeli ve uluslararası ortaklarıyla kurduğu işbirlikleriyle BOTAŞ, küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olarak ülkemiz için katma değer üretmeye ve geleceği şekillendirmeye devam ediyor."