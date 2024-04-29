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Uçak biletlerinde tavan fiyata zam

İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat uygulamasında artışa gidildi. Buna göre ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 2.500 TL olan tavan fiyat 3.250 TL'ye yükseldi.

Uçak biletlerinde tavan fiyata zam

İç hat uçak biletlerinde uygulanan tavan fiyat artışına gidildi.

Buna göre ekonomi sınıfı uçak biletlerinde yüzde 30 artış yapıldı. Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatı 3 bin 250 TL'ye yükseldi.

Uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1.650 TL'den 2 bin TL'ye çıktı.

Kararın ardından iç hatlarda satan şirketler fiyatları güncelledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, iç hat uçak biletlerinde ilk kez 2013 yılında tavan fiyat uygulamıştı.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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