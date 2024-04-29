Borsada yeni rekor: 10 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.



Günün ilk yarısında 10.008,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,96 puan ve yüzde 0,83 değer kazancıyla 9.997,58 oldu. Toplam işlem hacmi 53,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



BIST 100 endeksi, ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 1 değerlendi.



Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 5,83 ile spor oldu.



Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğu bildirildi.

PİYASALARDA YOĞUN HAFTA



Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket kârlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahı arttı.



Bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.



Yurt içinde bu hafta enflasyon verileri takip edilecek. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye raporunu açıklaması bekleniyor.