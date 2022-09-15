Buğday fiyatları 9 haftanın zirvesine çıktı

Buğday fiyatlarında yükseliş görülüyor.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Ukrayna ihracatının artmasına rağmen küresel arza yönelik endişelerle son 9 haftanın zirvesini gördü.



Soya fasulyesi ve mısır fiyatları da son iki seansta yaşanan düşüşlerin ardından yükseldi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 8.84 dolar/bushel ile 11 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 1,1 artıda 8.81 dolar/bushel, yani 323.7 dolar/ton seviyesinde işlem gördü .



Soya fasulyesi yüzde 0,6 değer kazanarak 14.63 dolar/bushel yani 537.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Mısır yüzde 0,2 yükselerek 6,83 dolar/bushel yani 268.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.