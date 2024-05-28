Buğday fiyatları bir yılın zirvesini gördü

Buğday fiyatları kötü hava koşulları nedeniyle arzın kesintiye uğrayacağına yönelik endişelerle yükseldi.



Buğday vadeli kontratları kile başına 7,14 dolara kadar yükseldi. Eylül teslimi buğday fiyatı yüzde 2'den fazla artarak 367,50 euro/ton seviyesini gördü. Fiyatlardaki yükselişte kötü hava koşulları nedeniyle arzın kesintiye uğrayacağına yönelik endişeler etkili oldu.



Rusya'da tahıl yetiştirilen bölgelerde yaşanan don olayları nedeniyle acil durum ilan etmeyi planladığını bildirdi. Ülkede buğday alanlarının yüzde 1'inin yok olduğu belirtilirken, üç bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor.



Rusya’nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Rusya Tarım Bakanlığı'na göre donlar nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.



Ukrayna'daki kuraklık ve Batı Avustralya'daki tarihi düşük yağışlar da piyasadaki tedirginliği artırdı. Ayrıca Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti şiddetli yağışlara maruz kaldı.



Buğday fiyatı ay başından bu yana neredeyse yüzde 18 artış kaydetti.