Buğday fiyatları üç ayın zirvesini gördü.



Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları dünkü seansta

kaydettiği üç aylık zirveden geriledi ancak Karadeniz arzına dair endişeler fiyatlara destek sağladı.



Buğday vadeli kontratları dün 9,49 dolar/bushel ile 29 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 0,8 azalarak 9,31 dolar/bushel, yani 342,1 dolar/ton seviyesine geriledi.



Mısır ve soya fasulyesi fiyatları art arda üçüncü seansta da yükseldi.



Mısır yüzde 0,1 artarak 6,99 dolar/bushel yani 275,2 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 0,3 değer kazanarak 13,78 dolar/bushel yani 506,3 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin yeniden tırmanması Karadeniz'de buğday arzına dair endişeler oluşmasına neden oldu.

