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Bütçe açığı haziranda 219,6 milyar TL

Bütçe haziranda 219,6 milyar lira, ocak-haziran döneminde 483,2 milyar lira açık verdi. Bütçe gelirleri ise haziran ayında 268,2 milyar lira, giderleri 487,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Bütçe açığı haziranda 219,6 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487,9 milyar TL, bütçe gelirleri 268,2 milyar TL ve bütçe açığı 219,6 milyar TL oldu.

Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GİDERLERİ ARTTI

Haziran ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130 oranında arttı.

KKM

Öte yandan haziran ayında kur korumalı mevduat hesapları için 20,56 milyar lira ödeme yapıldı.

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