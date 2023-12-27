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Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.  Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler hak sahiplerine ödenecek. Ödeme takviminin 2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte,  ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti

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