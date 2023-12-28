Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu

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Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
4,7 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi geçen ay yapılmış ancak çalışan emekliler düzenleme kapsamına alınmamıştı.
ÇİFTÇİLER DE ALACAK
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı ikramiye alamamıştı.
Böylece ikramiyeden daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
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