ntv.com.tr

Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Kanun teklifine göre, desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak.

Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme yapılacak. Kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısı 450'ye indirilecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek.

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...