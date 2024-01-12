Cari denge iki ay sonra açık verdi

Merkez Bankası, kasım ayı cari işlemler hesabı istatistiklerini açıkladı.



Cari denge kasım ayında 2 milyar 722 miyon dolar açık verdi. Böylece eylül ve ekim aylarındaki fazlanın ardından cari dengede açık oluştu.



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdi.

11 AYDA 43,6 MİLYAR DOLARLIK AÇIK



Ocak-kasım döneminde cari açık 43 milyar 605 milyon dolar oldu.



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda 921 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5,4 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY YATIRIMI



Portföy yatırımları 5 milyar 367 milyon dolar tutarında net giriş oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.