ÇAYKUR 28 Mayıs'ta yaş çay alımı yapmayacak

"ÇOK RAHAT, KONTENJANSIZ BİR ALIM VAR"



ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, yaş çay sezonunun 10 Mayıs'ta açıldığını anımsattı.



Bölgede çayın taze ve kaliteli olduğuna işaret eden Alim, "Bugüne kadar 30 bin ton çay aldık. Bugün sonunda 36 bin tona ulaşacak. Alımlarımız doğu bölgesi yoğunlukta devam ediyor. Çok rahat, kontenjansız bir alım var." diye konuştu.



Alim, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs ile ilgili kendilerine talepler geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Üreticilerimizden taleplerinden sonra, yaş çay alınmamasının daha sağlıklı olacağını değerlendirdik. Fabrikalarımızda ve birçok alım yerimizde sandık kuruluyor. Seçimin sağlığı ve daha rahat uygulanabilmesi için alım yapılmaması daha sağlıklı oldu. Değerlendirdik, üreticilerimizden ağır basan taraf 'Alınmasın.' olduğu için çay almayacağız. Trabzon ve Rize bölgesinde çay alımları yeni yeni başladığı için çay henüz taze. Bu nedenle eksiklik olmayacak. Zaten kontenjansız alım yapıyoruz. Seçimden sonra da kontenjansız çay alımına devam edeceğiz."



Yusuf Ziya Alim, bir dönüm yaş çay bahçesi için alınacak çay miktarının 600 kilogramın altına düşmeyeceğini belirterek, "Bir dekar çayın yıllık verimi 1500 kilogramdır. Biz genelde 1500 üzerinde kota belirliyoruz. Aslında 'Uygulamıyoruz.' desek daha doğru olacak ama belirtmek zorundayız." dedi.

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