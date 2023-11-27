Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2023 güncel altın kuru fiyatları

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2010 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Altının gram fiyatı 1867 lira, çeyrek altın 3 bin 97 liradan satılıyor.



Merkez Bankası'nın geçtiğimiz perşembe faizi 500 baz puan artışla yüzde 40'a çıkarması sonrasında kur 28,80'in altına çekilse de burada kalıcı olamadı.



Altının ons fiyatı ise 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzerini test etti. Analistler, Fed'in faiz artırımlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerin altınının ons fiyatı için destekleyici olmaya devam ettiğini belirtti.

Ortadoğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.