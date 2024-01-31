Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2024 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma öncesinde dar aralıkta seyretti.



Altının gram fiyatı 1.986 lira, çeyrek altın 3.354 liradan satılıyor.



Fed'in bugün sona erecek para politikası toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma piyasaların odağında olacak.

Yatırımcılar aynı zamanda Avrupa'da enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısı ve ABD'de açıklanacak isithdam verilerini izleyecekler.



Fed, aralıkta piyasaları gevşeme yanlısı tavır göstererek şaşırtmış ve 2024 yılında toplam 75 baz puan faiz indirimi öngördüğünü açıklamıştı.



Böylece yıl sonunda risk iştahının artmasıyla yükselişler kaydedilmiş, işlemciler ilk faiz indiriminin martta geleceğini fiyatlamışlardı.



Piyasalar artık Fed'in martta faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 47 olarak fiyatlıyor. Geçen ay aynı olasılık yüzde 88 olarak fiyatlanıyordu.

Aynı zamanda bu yıl için fiyatlanan toplam faiz indirimi de geçen ayki 160 baz puan seviyesinden 134 baz puana düştü.