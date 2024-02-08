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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor. 8 Şubat 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin erken faiz indirimine karşı temkinli açıklamaları sonrasında İsrail'in Hamas'tan gelen ateşkes teklifini reddetmesinin ardından güvenli liman varlıklarına olan talebin dengelenmesiyle fazla değişim göstermedi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 2 bin lira, 3 bin 290 liradan satılıyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik mesajlar bulunuyor.

Dün açıklamalarda bulunan bazı Fed yetkilileri enflasyonun yüzde 2'ye düştüğünden emin olana kadar faiz indirimini ertelemek istediklerini belirtseler de çoğunlukla Fed Başkanı Jerome Powell'ın son mesajını tekrarladılar.

Piyasalar hala mayıs ayından itibaren faiz indirimi olasılığını yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Vadeli işlemler 2024'ün tamamı için geçen hafta 145 baz puan olarak gözüken tahminden sonra şu anda yaklaşık 120 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor.

Dolar, son dönemdeki kazançlarının ardından dar bir aralıkta işlem gördü ve başlıca rakipleri karşısında 103,99 seviyesinde tutundu.

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