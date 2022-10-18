Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçilerin sayısı 2 milyon 172 bini geçti.



Sistemdeki kadın çiftçilerin sayısı da giderek artıyor.



Söz konusu sayı 2020'de 280 bin 749 iken 2021'de 289 bin 233'e yükseldi. Bu yılın eylül ortası itibarıyla sistemdeki kadın çiftçi sayısı 289 bin 244 olarak hesaplandı. Kayıtlar ise devam ediyor.



Sisteme kayıtlı kadın sayısında en yüksek bölge 94 bin 114 ile Karadeniz oldu.



Ege Bölgesi'nde 55 bin 868, İç Anadolu'da 45 bin 124, Marmara'da 30 bin 70, Akdeniz Bölgesi'nde 29 bin 605, Doğu Anadolu'da 17 bin 942 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 16 bin 521 kadın çiftçinin ÇKS'ye kayıtlı olduğu görüldü.



EN FAZLA KAYIT ORDU'DAN

ÇKS'ye kayıtlı kadın sayısında ilk 10 ise Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden oluştu.



Sisteme en fazla kayıtlı kadın çiftçi 23 bin 761 ile Ordu'da yer alıyor.



Bu ili 18 bin 615 ile Giresun, 12 bin 644 ile Manisa, 11 bin 938 ile Trabzon, 11 bin 521 ile Denizli, 10 bin 530 ile Konya, 9 bin 744 ile Samsun, 8 bin 866 ile Sakarya, 8 bin 446 ile Aydın, 6 bin 805 ile Ankara izledi.

"KIRSAL KALKINMANIN YOLU KADINI BURADA TUTMAKTAN GEÇİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, kırsalın ayağa kaldırılmasında kalkınmanın önemine dikkati çekti.



Kırsal kalkınmanın yolunun kadını orada tutmaktan geçtiğini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:



"Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık noktasında verdiğimiz destek miktarı 10 milyar lirayı buldu. 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye e-Devlet üzerinden kayıt imkanı getirdik. Çiftçilerimiz, ÇKS'ye başvurularını artık e-Devlet üzerinden istedikleri yerde rahatlıkla yapabiliyor. Kadın çiftçilerimizi de bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum."

