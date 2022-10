Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten nasıl başvuru yapılır?

2,2 milyon çiftçinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne e-Devlet'ten 28 bin 172 başvuru yapıldı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, e-Devlet kanalıyla ÇKS'ye yapılan başvuru sayısına ilişkin paylaşım yapıldı.



Paylaşımda, uygulamanın başlangıcından itibaren son 24 saatte, 28 bin 172 başvuru yapıldığı ve 31 bin 644 ÇKS belgesi oluşturulduğu belirtildi.



Bakanlık tarafından ayrıca yapılan yazılı açıklamada, e-Devlet üzerinden ÇKS'ye başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:



"Çiftçimiz, e-Devlet Kapısına kendi kimlik bilgileri ve şifresi ile giriş yapar. Hizmeti kullanabilmek için arama kısmına 'ÇKS' yazılır. Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu (Gerçek Kişi/Tüzel Kişi) hizmeti seçilir. Açılan ekranda ilk başvuruyu yapmak için 'Yeni Başvuru' butonuna tıklanır. Aydınlatma metni okunur ve aşağıda bulunan 'Onaylıyorum' kutusu işaretlenerek 'Devam Et' butonuna tıklanır. Açılan sayfada ÇKS sistemindeki kayıtlı bilgiler görüntülenir ve iletişim bilgileri kontrol edilir. İhtiyaç halinde bu ekran güncellenir. Kayıtlı araziler görüntülenir ve gerekirse ürün bilgileri 'Ürün Bilgisi Değiştir' butonu ile güncellenir. Son ekranda başvuruya ait tüm bilgiler görüntülenir. Başvuruya ait ilk destek ödemesinden mahsup edilecek başvuru ücreti görüntülenerek onaylanır ve başvuru tamamlanır. Tamamlanan başvuruları görüntülemek için 'Başvuru Listesi' butonuna tıklanır. Başvuruların listelendiği ekrandaki 'Başvuru Durumu' sütununda başvurunun durumu görüntülenebilir. Tamamlanan başvurular İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin değerlendirilmesi aşamasına geçer."



HİZMETTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?



e-Devlet Kapısı hizmetinden arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerin yararlanacağını ifade eden Kirişci, sistemin, çiftçilerin kullanabileceği basit bir iş akışından oluştuğunu dile getirdi.



Hem gerçek hem de tüzel kişiliği haiz çiftçilerin yararlanacağı sistemin kolayca kullanılabilecek şekilde tasarlandığını belirten Kirişci, "İsteyen çiftçilerimizin il veya ilçe müdürlükleri üzerinden de başvuru yapabileceklerini ifade etmek isterim. Ürün beyan formlarındaki muhtar ve 2 azanın imzası, muhtarlarımızın da talepleri doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır" diye konuştu.



BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?



Kirişci, ziraat odalarından her yıl alınan "çiftçi belgesi"nin, sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden isteneceğini de söyleyerek şunları kaydetti:



"Çiftçilerimiz bize başvurusunu yaparken aktif olarak ziraat odasına üye olduğunu da beyan edeceklerdir. Halen 1 Eylül'de başlayıp sonraki yılın 30 Haziran'ında son bulan, yani 10 ay süreyle devam eden başvuru süresi, başarılı bir üretim planlaması yapılabilmesi için 4 aya düşürülmüştür. Yani 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulanacaktır. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz, ürün değişiklik bildirimlerini şubat ayı içinde yapabilecektir."



Üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerin, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabileceklerini belirten Kirişci, bu belgenin resmi nitelikte olacağını, ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.



ÇKS BELGELERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?



Kirişci, e-Devlet üzerinden alınacak ÇKS belgelerinden ücret talep edilmeyeceğini, çiftçilerin, arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 lira arasında değişen ve ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerinin, beyan etmeleri halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden karşılanacağını söyledi.