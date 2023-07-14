Çiftçinin prim ödeme gün sayısının düşürülmesi talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına işaret ederek, üreticilerin prim borçlarının çok yüksek olduğunu ve bunu ödemekte zorlandıklarını ifade etti.



Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çiftçi sayısının 500 binin altına düştüğünü belirten Bayraktar, şunları kaydetti:



"Yüksek primler yüzünden SGK'ye kayıtlı çiftçimiz azalıyor. Primler bu kadar yüksek olduğu için çiftçilerimiz ödeyemiyorlar ve bu yüksek primlerle de ödeyemeyecekler. Diğer sigortalılar 7200 gün yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabiliyorken, üreticilerimiz 9 bin gün yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir."



Tarım Bağ-Kur primi durdurulan çiftçilerin yapılandırmayla ihya kapsamına alınmasını da talep eden Bayraktar, üreticilerin emeklilik başvuruları sırasında ortaya çıkan usul eksikliklerinden dolayı ziraat odalarına uygulanan idari para cezalarına af getirilmesini de istedi.



"GENÇLER TARIMA YÖNELMELİ"



Bayraktar, yerli çoban bulmakta zorlanan üreticilerin çoban ihtiyaçlarını yabancı işçilerden karşıladığına ve yabancı çobanların da çok yüksek fiyatlar istediklerine dikkati çekerek, "Bu nedenle gençleri tarıma yönlendirecek teşvikler verilmeli, SGK primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu maliyetlerle yabancılar değil, gençlerimiz çalışmalıdır. Geldiğimiz bu durumda gençleri tarımda tutmaktan başka çaremiz yoktur. Gençleri tarıma kazandırmanın yollarını bulmalıyız." ifadesini kullandı.



Üreticilerin, son yıllarda artış göstermesi nedeniyle, çalıştırdıkları işçilerin Bağ-Kur sigorta primlerini ödemekte zorluk çektiklerini belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:



"Genç nüfusu kırsalda tutacak önlemleri almak için teşvik edici uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu yapılırsa yabancı işçilerin yerini Türk işçisi alacak ve tarımsal üretime katkı sağlanacaktır. Ayrıca işsizliğin azaltılması da mümkün olacaktır.Genç çiftçilerimizi tarıma teşvik etmek için en azından 12 ay boyunca tarım Bağ-Kur priminin Hazinece karşılanmasının Türk tarımı ve çiftçilerimiz için önemli bir adım olacağına inanıyoruz."

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