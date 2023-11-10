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Çin bankasına yazılım saldırısı: ABD'nin tahvil işlemleri sekteye uğradı

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'na (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının, ABD'nin tahvil piyasalarını olumsuz etkilediği bildirildi.

Çin bankasına yazılım saldırısı: ABD'nin tahvil işlemleri sekteye uğradı

Financial Times'ın piyasa katılımcılarına dayandırdığı haberine göre, Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği (SIFMA), perşembe günü üyelere 'in en büyük bankası olan ICBC'nin fidye yazılımı saldırısına uğradığını aktardı.

Söz konusu saldırının ICBC'nin ABD tahvil piyasasına katılımını engellediği, bankanın diğer piyasa katılımcıları adına tahvil alım satımlarını yapamadığı bildirildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, siber güvenlik sorununun farkında olduklarını, federal düzenleyicilerin yanı sıra önemli finans sektörü katılımcılarıyla düzenli iletişim kurduklarını ve durumu izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

ABD'nin tahvil işlemlerini sekteye uğratan fidye yazılımı saldırısına ilişkin haberlerin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşmesinin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.

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