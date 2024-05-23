ntv.com.tr

Çin menşeli bazı klima ve ünitelerinin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Çin menşeli "yalnız duvar tipi split klimalar" ile iç ve dış ünitelerinin ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Çin menşeli bazı klima ve ünitelerinin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözden geçirme soruşturmasında, menşeli yalnız duvar tipi split klimalar ile iç ve dış ünitelerine yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünlere yönelik CIF bedelinin yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararlar Türkiye mevzuatıyla uyumlulaştırıldı.
Düzenleme 2 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Polistiren ithalatına damping soruşturması

Polistiren ithalatına damping soruşturması

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...