Çin'de 2023'te elektrik üretimi ve tüketimi arttı

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.



Aralık ayında, 829 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5, arttı.



Nükleer enerjiden elektrik üretimi de söz konusu dönemde yüzde 4,2 azaldı.



ELEKTRİK TÜKETİMİ



Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.



Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 arttı.



Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 0,9 artışla 1,35 trilyon kilovatsaat oldu.

