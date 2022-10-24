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Çin'de demir cevheri fiyatları yükseldi

Çin'de demir cevheri fiyatları, ekonominin üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı toparlandığına işaret eden verilerin ardından yükseldi.

Çin'de demir cevheri fiyatları yükseldi

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'de üçüncü çeyrek ekonomik verilerin açıklamasından ardından  cevheri fiyatları arttı.

Ancak Covid-19 kısıtlamaları ve gayrimenkul sektörüne dair endişeler kazanımları sınırladı.

Çin ekonomisi temmuz-eylül arası çeyrek dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 büyüdü.

Reuters anketine katılan ekonomistler büyümenin yüzde 3,4 olacağını öngörmüştü. Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,3 yükselerek ton başına 680,50 yuandan (93,83 dolar) kapandı.

Singapur emtia borsasında işlem gören Kasım teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,3 yükselerek ton başına 91,05 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0,1 geriledi.

Paslanmaz çelik ise yüzde 1,1 geriledi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,5, kok vadeli fiyatları yüzde 0,2 yükseldi.

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