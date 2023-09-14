Çin'de elektrik tüketimi yüzde 3,9 arttı

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, Ağustos 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi yüzde 3,9 artışla 886,1 milyar kilovatsaate çıktı.



Artışta, "endüstriyel tüketimdeki güçlü ivmenin etkili olduğu" kaydedildi.



Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 7,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 6,6 arttı.



Hane halkı elektrik tüketimi ise ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 9,9 azaldı.



Ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülen endüstriyel tüketimin artışında, geçen yıl ağustos ayında kuraklık nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde elektrik arzında yaşanan sıkıntıların yarattığı düşük baz da etkili oldu.



Kuraklık nedeniyle Yangzı Nehri'nin su seviyesinin rekor seviyede azalması, nehrin yukarı boylarında, başta Siçuan eyaleti olmak üzere, elektrik ihtiyacının büyük bölümünü hidro-elektrik santrallerinden sağlayan bölgelerdeki fabrikalarda geniş çaplı elektrik kesintilerine sebep olmuştu.



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