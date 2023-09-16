Çin'de konut fiyatlarında durgunluk sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, yeni konut fiyatları ağustos ayında önceki aya kıyasla ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 17'sinde arttı, 53'ünde sabit kaldı veya azaldı.



"Birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 kenti Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yeni konut fiyatları, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı. Böylece fiyatlar bu kentlerde haziran ve temmuz aylarının ardından ağustosta da artış göstermedi.



Yeni konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan büyük ve orta ölçekli 31 kentte önceki aya göre yüzde 0,2, "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 kentte ise yüzde 0,4 geriledi.



İkinci el konut fiyatları da geçen yılın aynı dönemine göre "birinci kuşakta" yüzde 1,6, "ikinci kuşakta" yüzde 3, "üçüncü kuşakta" ise yüzde 3,5 düştü.



Çin'de gayrimenkul yatırımları, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 gerilemişti.