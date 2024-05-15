Çin'den konut krizi için yeni plan

Çin'in emlak sektörü, gayrimenkul geliştirme şirketlerinin borç krizi nedeniyle yıllardır derin bir durgunluk yaşıyor.



2022 yılından bu yana uygulanan canlandırma politikaları, Çin ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan emlak sektörünün toparlanmasını sağlayamadı.



Çin Komünist Parti Politbürosu, 30 Nisan'da bir toplantı düzenleyerek artan konut stoklarını azaltmak için yeni politikalar geliştireceğini açıklamıştı.



Bloomberg News'ün konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, iktidarda olan Komünist Parti'nin liderlerinin artan konut stoklarının eritilmesi için çağrıda bulundukları toplantının ardından Devlet Konseyi çeşitli illerden ve hükümet organlarından ön plan hakkında geri bildirim toplamaya başladı.



Habere göre, yerel kamu iktisadi teşebbüslerinin devlet bankaları tarafından sağlanan kredileri kullanarak zor durumdaki müteahhitlerden satılmamış konutları büyük indirimlerle satın almaları istenecek ve bu konutların çoğu daha sonra uygun fiyatlı konutlara dönüştürülecek.



Haberin ardından Çin'in CSI 300 emlak endeksi yüzde 3'ten fazla yükselirken, yuan değer kazandı.