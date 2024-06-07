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Çin'in döviz rezervleri mayısta 3,2 trilyon doları aştı

Çin'in döviz rezerv varlıklarının mayısta 3 trilyon 232 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Çin'in döviz rezervleri mayısta 3,2 trilyon doları aştı

Devlet Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin, mayıs sonunda önceki aya göre yüzde 0,98 arttığı belirtildi.

Nisanda 3,2 trilyon dolar olan döviz rezervlerinin mayısta 3 trilyon 232 milyar dolara çıktığı kaydedilen açıklamada, artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına işaret edildi.

Açıklamada, mayısta majör ekonomilerin para politikası beklentileri ve makroekonomik verilerinin etkisiyle ABD doları endeksinin düştüğü, küresel finansal varlıkların fiyatlarının ise arttığı kaydedildi.

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