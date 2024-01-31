Çin'in emlak devi için karamsar rapor: Yıllarca bekleyecekler

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), borç batağındaki emlak devi Evergrande ile ilgili raporunu yayınladı



Evergrande'nin tasfiyesinin ardından gözler alacaklılara çevrildi. S&P, Evergrande alacaklılarının küçük bir ödeme için bile yıllarca bekleyebileceğini bildirdi.



Hong Kong mahkemesi, 300 milyar dolardan fazla borcu olan Evergrande için tasfiye süreci başlattı. Şirketin geleceği Çin anakarasının mahkeme kararına yönelik tavrı ile netleşecek. Evergrande hisse senedi ve şirket tahvili işlemleri Hong Kong'da askıya alınmış durumda.



S&P Global Ratings Çin şirketleri uzmanı Chang Li, "Tasfiye sonuçlandığında offshore tahvil sahiplerinin dolar üzerinden birkaç sent alacağını varsayıyoruz. Bu cüzi ödeme için bile muhtemelen yıllarca beklemek zorunda kalacaklar" dedi.

Kurumun raporunda tasfiye edilmekte olan offshore şirketin geri ödemelerinin ancak anakarada şirketlerden gelecek nakit akışı ile sağlanabileceği bildirildi. Geri ödemelerin temettüler, hissedar geri ödemeleri ya da özsermaye satışı yoluyla yapılabileceğini bildirdi.