Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: 3600 ek gösterge neler getirecek?

Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar açıklandı.

Kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge çalışması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntıların kamuoyu ile paylaştı.

Çalışmayı tamamladıklarını belirten Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

''İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaltesizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek gösterlerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır. Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor"

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Din görevlileri, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiriyordu. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak.



1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.



Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 3000'e çıkarılacak

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.

Artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yansıtılacak.



NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?



Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.



Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

