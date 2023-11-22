Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan enflasyonda tek hane açıklaması

İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “21’inci Yüzyılın İleri teknoloji ve Yeşil Ekonomiye Dayalı Sanayisini Oluşturmak İçin Devlet-Özel Sektör İşbirliğini Geliştirmenin Önemi” ana gündemiyle düzenlendi.



Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.



Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Yılmaz, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türk ekonomisinin 20 yıllık dönemde yüzde 5,4 büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, bu alanda dünya ortalamasının yüzde 1,8 puan üzerinde olunduğunu aktardı.



Ekonomide hem döviz hem de bütçe riskini azaltıcı tedbirler alındığını söyleyen Yılmaz, bunun sonucu olarak Türkiye’nin risk primlerinde düşüş sağlandığını söyledi.



Enflasyonun bu yıl yüzde 65 seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyen Yılmaz, “Enflasyonun kademeli bir şekilde düşerek 2026 yılında tek haneli rakamlara döneceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.