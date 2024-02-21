Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çinli yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasında imzalanan “Giga Enerji Depolama Tesisi Anlaşması İmza Töreni”ne katıldı.



Yerli ve yenilebilir enerjiyi güçlendirerek cari açığı küçültme yönünde çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, “Türkiye’nin temel problemlerinden biri cari açık, burada da enerji ithalatının önemli bir rolü var. Bir taraftan kendi doğalgazımızı petrolümüzü artırırken nükleer enerjiye yatırım yaparken diğer taraftan yenilebilir enerji kaynaklarımızı harekete geçirerek ve enerji verimliliğini artırarak enerjide dışa bağımlılığımızı en alt düzeye çekme gayreti içerisindeyiz. Aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji güvenliğine katkıda bulunmak ve enerjide bölgesel ticaret merkezi olmak hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ÜLKE KONUMUNDA"



2003’ten bu yana toplamda 261,3 milyar dolarlık uluslararası yatırım alan Türkiye’nin enerji dönüşümünde sunduğu fırsatlarla yatırımcıların ilgisini çektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Avrupa’da temiz enerji yatırımı çeken ilk 10 ülke arasında bulunan ülkemizde enerji pazarı sürekli büyüme kaydetmektedir. Diğer taraftan 2053 itibariyle karbon nötre ulaşma hedefi, iklim dostu enerji yatırımlarının önünü açmakta. Türkiye bu yandan önemli yatırımların yapılacağı bir ülke konumda” değerlendirmesinde bulundu.



"DAHA FAZLA ÇİNLİ TURİST GÖRMEK İSTİYORUZ"



Dış ticarette 50 milyar doları aşan bir hacim ulaşıldığını aktaran Yılmaz, “Türkiye’den Çin’e değişik sektörlerden ihracatın artması lazım. Bu konuda 2 ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi lazım. Diğer yandan ticaretteki dengesizlikleri telafi edecek şekilde turizm ve doğrudan yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Daha fazla Çinli turisti Türkiye’de görmek istiyoruz. Daha fazla Çin’den doğrudan yatırımı görmek istiyoruz. Bunları yaptığımız zaman ticaretteki durumu da dengeleyeceğine inanıyorum. Bu konularda daha fazla iş yapmamız lazım” açıklamasında bulundu.



Yılmaz, Çin'in diğer ülkelere yapmış olduğu yıllık ortalama 100 milyar doları aşan doğrudan yabancı sermaye yatırımından Türkiye'nin aldığı pay ise binde 2'ler civarında çok düşük bir seviyede olduğunu bunu yükseltmek gerektiğini belirtti.

