Dağıtım şirketlerinden elektriğe zam talebi

Elektrik faturalarının yatay seyri için yıl sonuna kadar 5,7 milyar dolar sübvansiyon seviyesine ulaşılacağı bekleniyor.



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, söz konusu sübvansiyon ihtiyacının Türkiye’nin enerji dönüşümünü ve arz güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, “26 aydır sabit elektrik faturası stratejisini uyguluyoruz. Aynı dönemde enflasyon yüzde 300 olmuşken elektrik faturaları aynı gitti. Sürdürülebilir olmayan fiyat politikalarının karşılığında 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı vardır. Biz elektrik dağıtım şirketleri olarak elimizden geldiğince Türkiye’nin ekonomi politikalarına destek verdik. Ancak artık bu seviyelerde bu konunun tüm enerji arz güvenliğinin tehdit etmemesi için gerçek maliyetli fiyatlama politikasına dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.



Elektrik dağıtım sektörünün enerji dönüşümündeki son gelişmeleri yakın dönem stratejileri ve uygulanan fiyatlama politikasıyla ilgili bilgi veren Erdeniz, “Tasarruf ve verimlilikte gerçek maliyeti ortaya koymalıyız ki insanlarımızda bu eğilim başlasın. Sürdürülebilir fiyat politikaları uygulandığında enerji arz güvenliği sağlanabilir. Elektrik faturalarının yatay seyri için devletimizin üstlendiği sübvansiyonun faturalandırma bedellerinin mevcut seyrini koruması durumunda bu yılsonunda 5,7 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmekte. Elektrikte gerçek maliyetini yansıtacak fiyatlama politikalarına geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.