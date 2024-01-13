Davos'ta yapay zeka ve jeopolitik riskler masaya yatırılacak

Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi jeopolitik çoklu krizlerin arttığı, yeni ekonomi politikalarının ve yapay zeka gibi teknolojilerin hızla ilerlediği bir dönemde 15 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında "Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla başlayacak.



2024'te dünya belirsizliklerin ortasında istikrar ararken, bu yıl 54'üncü kez gerçekleştirilecek zirveye 120 ülkeden 2 bin 800’den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 300’ü aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonomide büyümenin bu yıl yüzde 2,4'e gerileyeceğini 2020'den bu yana en düşük küresel ekonomik büyüme oranı olacağını hesaplarken, bu yıl Davos’ta değişen para politikaları ve artan borçlarla zorlu bir küresel ekonomik tablo da merkez bankası başkanları, finansörler ve iş dünyası liderlerinin karşısına çıkacak.

KÜRESEL RİSK ANALİZİNDE ÖNE ÇIKANLAR



WEF’in yıllık toplantısı her yıl hükümet, iş dünyası ve sivil toplumdan üst düzey karar vericileri bir araya getirerek gelecek yılın önemli küresel sorunlarını ve önceliklerini ele alırken, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilecek olan 2024 Yıllık Toplantısı'nda, liderler belirsizlik ve hızlı değişim ortamında güveni yeniden inşa etmeye çalışacak.



Dünya Ekonomik Forumu, insani, iklim, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadelede ortak uluslararası eylemin önemini vurgulamak amacıyla bu yıl için "Güvenin Yeniden İnşası" temasını seçti.



WEF’in yıllık olarak yayınladığı küresel risk analizine göre, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme, sıcaklık artışları, yoğun yağışlar, şiddetli fırtınalar ve uzun süren kuraklık gibi aşırı hava olayları dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu tehlikeler listesinin başında geliyor.



Gittikçe artan dezenformasyon, son zamanlarda yaşanan orman yangınları, Güney Asya ve Avrupa’daki seller iklim değişikliğinin insani ve ekonomik yönden maliyetini gözler önüne serse de jeopolitik çoklu krizlerin artması sorunun çözümü için küresel bir anlaşmaya varmanın zor olduğunu gösteriyor.

YAPAY ZEKA ANA GÜNDEM MADDESİ



Son birkaç yıl içinde, kurumsal liderler, küresel pandemi, bozulan tedarik zincirleri, savaş, inatçı enflasyon ve diğer birçok aksaklıkla başa çıkmak zorunda kalırken, ekonomide dayanıklılık, enerji dönüşümü, küreselleşme, üretken yapay zeka, kurumları güçlendirme ve kadın sağlığı liderlerin zor zamanlarda üstesinden gelmesi gereken altı kritik tema olarak dikkati çekiyor.



Forum bu yıl, parçalanmış bir dünyada güvenlik ve işbirliğinin sağlanması, yeni̇ bir dönem için büyüme ve istihdam oluşturmak, ekonomi̇ ve toplum için itici̇ bir güç olarak yapay zeka, iklim, doğa ve enerji için uzun vadeli bir stratejiye odaklanacak.

WEF’in küresel risk analizinde, kalıcı bir yaşam pahalılığı krizine ilişkin endişeler, yapay zeka (YP-AI) kaynaklı yanlış bilgi ve dezenformasyon ile toplumsal kutuplaşmanın iç içe geçmiş risklerinin bu yılın risk görünümünde belirleyici olduğuna vurgu yapılırken, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları en büyük riskler arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yüzden WEF, bu yıl Davos'ta yapay zekayı ana temalarından birisi yaptı.