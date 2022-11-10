Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları yedi seanslık kazanımların ardınan geriledi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 1 gerileyerek ton başına 678,50 yuandan (93,46 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1,6 düşüşle ton başına 87,05 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,4, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,3 geriledi.



Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,3 yükseldi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1,4, kok vadeli fiyatları yüzde 2,6 geriledi.

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