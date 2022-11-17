Demir cevheri fiyatları geriledi

Çin'de demir cevheri fiyatları inşaat sektörüne destek adımlarına dair iyimserliğin azalmasıyla düştü.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde 742,50 yuan ile 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,7 gerileyerek ton başına 723 yuandan (101.38 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 3,1 gerileyerek ton başına 94 dolara geriledi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1,2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1, paslanmaz çelik ise yüzde 3,2 geriledi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 1, kok vadeli fiyatları yüzde 0,7 geriledi.



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