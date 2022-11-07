Demir cevheri fiyatları geriledi

Demir cevheri corona virüs politikası nedeniyle geriledi. Dalian demir cevherinde ise dirençli seyir görüldü.



Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'de dün, sağlık yetkililerinin katı kısıtlamalara devam edileceğini açıklamasından yalnızca bir gün sonra altı ayın en yüksek vaka sayısının tespit edildiği açıklandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı geçen haftayı yüzde 8 artıda kapamasının ardından bugün yüzde 1,6 düşüşle ton başına 84,60 dolara geriledi.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı ise art arda beşinci seansta da kazanım elde ederek yüzde 1,5 artışla ton başına 658 yuandan (91,22 dolar) kapandı.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,1 geriledi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 0,8 geriledi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları ve kok vadeli fiyatları yüzde 1,9 yükseldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin