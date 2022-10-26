Demir cevheri fiyatları talebe dair endişelere rağmen toparlandı

Küresel resesyona dair endişeler ve Çin ekonomisindeki zorluklar devam ettirdi.



Demir cevheri bu ay en büyük ithalatçılar olan Avustralya ve Brezilya ithalatının düşmesinden destek buldu.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı dün 662,50 yuan ile yedi haftanın dip seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,2 yükselerek ton başına 679 yuandan (93,04 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören kasım teslimatlı demir cevheri dün ton başına 89 doların altına gerilemesinin ardından yüzde 1,2 yükselerek ton başına 89,85 dolara yükseldi. Vadeli kontrat gün içerisinde de 90 dolara kadar yükseldi.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,8, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1 yükseldi.



Paslanmaz çelik ise yüzde 0,2 geriledi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,6 düşerken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,8 yükseldi.

