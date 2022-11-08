Demir cevheri fiyatları yükseldi

Dalian demir cevheri fiyatları yükselirken Çin'de artan vakalar nedeniyle ekonomiye dair iyimser beklentiler azaldı.



Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 0,5 yükselerek ton başına 665,50 yuandan (91,96 dolar) kapandı.



Singapur emtia borsasında işlem gören demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,1 yükselerek 86,25 dolardan işlem gördü.



Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 0,6, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 0,4, paslanmaz çelik ise yüzde 2,3 geriledi.



Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 0,5 gerilerken, kok vadeli fiyatları yüzde 0,2 yükseldi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin