Deprem bölgesinde dönüşümün esasları: Salt çoğunluk aranacak

Depremin vurduğu 11 ilde imar kuralları yeniden düzenlendi. Yerinde dönüşüm konusunda uzlaşmaya yanaşmayan komşunun payı, geçici olarak Hazine’ye geçecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde yerinde dönüşümü hızlandırmak için önemli düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, makul bir uzlaşmaya yanaşmayan komşuların payı Hazine’ye geçecek.

BANKA HESABINA YATIRILACAK

Tamamlanan dairesini dahasonra Hazine’den teslim almayanların hisse payları banka hesabına yatırılacak. İnşa edilecek yeni yapıların değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilecek.

Uygulama yapılacak parsellerde daha önce imzalanan inşaat sözleşmeleri, mal sahiplerinin hisseleri oranında salt çoğunluğunun kararıyla feshedilecek.

Bu taşınmazlarda daha önce kurulan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, tapu müdürlüğünce doğrudan silinecek.



Sahiplerinin hakları ise payları oranında tescil edilecek.

HAKLAR VE ŞERHLER DAİRE SAHİBİNİN ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK



Yeni yapılar için kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi aşamasında belirtilen haklar ve şerhler, daire sahibi üzerinde devam edecek.



Parselde yıktırılmayıp korunması gereken yapı var ise karar yine yıktırılan yapıların sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak.



Anlaşma sağlanamayan ve kendisine ulaşılamayan mal sahiplerinin hisseleri ruhsat vermeye yetkili idarenin talebine istinaden geçici olarak tapuda Hazine adına kaydedilecek.