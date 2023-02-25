Depremzedelere ekonomik destekler

Türkiye'nin 11 ilinde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarının sarılması amacıyla bir çok adım atıldı.

Şirketler ve vatandaşlara yönelik ekonomiye ilişkin düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaştı.

DEPREMZEDELERE YÖNELİK DESTEKLER

Afet bölgelerinde depremden zarar gören her aileye 10 bin TL, taşınanlara ise 15 bin TL yardım ödemesi yapılıyor. Kiracılara aylık 3 bin TL, ev sahiplerine ise aylık 5 bin TL kira ödemesi gerçekleştiriliyor.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin TL'lik nakdi yardım veriliyor. Ayrıca, depremzedelere 3 ay süreyle Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından un ve benzeri gıda maddelerinin hibe edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Depremzedelerin vergi yükümlülüklerine yönelik de erteleme ve taksitlendirme imkanları da sağlandı.