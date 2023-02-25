Depremzedelere ekonomik destekler

Türkiye'nin 11 ilinde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarının sarılması amacıyla bir çok adım atıldı.
Şirketler ve vatandaşlara yönelik ekonomiye ilişkin düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı paylaştı.
DEPREMZEDELERE YÖNELİK DESTEKLER
Afet bölgelerinde depremden zarar gören her aileye 10 bin TL, taşınanlara ise 15 bin TL yardım ödemesi yapılıyor. Kiracılara aylık 3 bin TL, ev sahiplerine ise aylık 5 bin TL kira ödemesi gerçekleştiriliyor.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin TL'lik nakdi yardım veriliyor. Ayrıca, depremzedelere 3 ay süreyle Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından un ve benzeri gıda maddelerinin hibe edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Depremzedelerin vergi yükümlülüklerine yönelik de erteleme ve taksitlendirme imkanları da sağlandı.
İŞLETME VE ESNAFA YÖNELİK DESTEKLER
Depremden olumsuz etkilenen işletmeler ve esnafa yönelik de önemli düzenlemeler yapıldı.
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan edilerek vergi beyanname ve bildirim verilme süresi 15 Ağustos'a, bundan kaynaklanan vergilerin ödeme süresi ise 31 Ağustos'a uzatıldı.
DEPREM BÖLGELERİNDE İŞTEN ÇIKARMALARA YASAK
Bölgede iş gücü piyasasının rahatlatılması amacıyla kısa çalışma ödeneği ve nakdiücret desteği uygulaması devreye alındı, sınırlı haller dışında işten çıkarmalar yasaklandı.
Hazine Destekli Kefalet Sistemi Paketi 350 milyar TL'ye yükseltildi.
12 ay ödemesiz 60 ay vadeli Deprem Bölgesi İşletme Giderleri Destek Paketi ile 36 ay ödemesiz 120 ay vadeli Deprem Bölgesi Yatırım Destek Paketi devreye alındı.
Esnaf ve sanatkarların Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemeleri ise 6 aylığına faizsiz ertelendi.
DEPREM BÖLGELERİNDE ÇİFTÇİYE DESTEK PAKETİ
Deprem bölgesindeki çiftçilere yönelik de bazı adımlar atıldı. Bu kapsamda, afetten etkilenen çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz ertelendi. Her büyükbaş hayvan için 500 TL, her küçükbaş hayvan için ise 50 TL yem desteği sağlandı.