Deutsche Bank vergi öncesi karını 2023’te yüzde 2 artırdı

Deutsche Bank, 2023’e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın gelirleri geçen yıl 2022’ye göre yüzde 6 artarak 28,9 euroya çıktı.



Bankanın vergi öncesi karı da söz konusu dönemde yüzde 2 artarak 5,7 milyar euroya çıkarken, böylece banka, son 16 yılın en yüksek vergi öncesi karını açıkladı.

3 BİN 500 KİŞİYİ ÇIKARACAK



Faaliyet giderlerinin daha etkin bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilen banka açıklamasında, ağırlıkla müşteriyle teması olmayan personel sayısının yaklaşık 3 bin 500 kişi azaltacağı da bildirildi.



Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, bankanın hedeflerinin üzerinde büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, “Bu durum bize 2025 hedeflerimize ulaşacağımıza dair güçlü bir güven veriyor.” ifadesini kullandı.