Dış ticaret açığı martta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracat, ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan, 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı mart ayında yüzde 73,8 iken, yüzde 75,5'e yükseldi.



OCAK-MART DÖNEMİ DIŞ TİCARET AÇIĞI



Ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalışla 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 63,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.



ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 5,1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan, 20 milyar 789 milyon dolara geriledi.



Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 6,7 azalarak 24 milyar 452 milyon dolardan, 22 milyar 805 milyon dolara indi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı martta 2 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalışla 43 milyar 594 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,2 olarak belirlendi.



ALMANYA İHRACATTA İLK SIRADA



Martta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 749 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 288 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 265 milyon dolarla ABD, 1 milyar 189 milyon dolarla Irak, 1 milyar 172 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.



Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı 5 milyar 232 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 804 milyon dolarla ABD, 3 milyar 449 milyon dolarla İtalya, 3 milyar 357 milyon dolarla Irak ve 3 milyar 256 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'una tekabül etti.



Martta ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 900 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 632 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 146 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 902 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 407 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'üne karşılık geldi.



Ocak-mart dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 11 milyar 984 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 10 milyar 227 milyon dolarla Çin, 6 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 632 milyon dolarla İtalya, 4 milyar 146 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 44,4 olarak hesaplandı.