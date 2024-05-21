Maliye'den "demir yumruk" operasyonu: 7 milyar lira rekor ceza kesildi

Hazine ve Maliye Baknaı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birçok sektörde inceleme başlatmıştı.



Demir-çelik sektörüne başlatılan ve basında "demir yumruk" operasyonu olarak anılan incelemede sonuç alınmaya başlandı.



İlk incelemeler sonrasında rekor cezalar geldi. İki firmaya 7 milyar lira vergi cezası kesildi.



Bakanlık kaynakları, bu rekor cezaların yenilenerek devam edeceğini, sonuçlanmaya yakın durumdaki incelemeler sonrasında, kazancı oranında vergi ödemeye şirketlere daha yüksek cezaların kesileceğini bildirdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı demir-çelik sektöründe faaliyette bulunan şirketleri yakın takibe almıştı.



Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.



İki büyük firma nezdinde düzenlenen raporlar sonucunda 7 milyar lira vergi ve ceza tarh edildi.

Firmalardan birine 5 milyar lira, diğerine iki milyar lira ceza kesildiği belirtiliyor.



Diğer mükellefler hakkında devam eden incelemeler ise tamamlanmak üzere.



Yine edindiğimiz bilgilere göre, bu rekor cezanın da üstünde cezalar kesilecek.



Bu mükelleflerle ilgili MASAK mevzuatı kapsamında aklama suçu incelemeleri de vergi incelemeleri ile birlikte yine Vergi Müfettişleri tarafından yürütülüyor.



Maliye, demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek için kararlı bir mücadele yürütüyor. Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.



İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan "inşaat demiri izleme sistemi" de bunlardan birisi.



Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.



İncelemesi tamamlanan mükelleflerin davalarının da sıkı takibinin yapıldığı bir dönem başlatıldı.



Demir-çelik sektöründe rekor cezalarla sonuçlanan bu inceleme sürecinin bir benzeri daha önce akaryakıt sektöründe başlatılmıştı.



Bu incelemeler için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı risk analiz biriminde ayrı bir masa oluşturuldu.



Bu masa sektörleri sürekli takip edecek ve sektörü manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, vergi kayıp ve kaçağına neden olan mükellefleri incelemeye sevk edecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta da 50 ilde 5 bin 100 mükellef için sahte fatura incelemesi başlatmıştı.



230 müfettiş 17 milyar liralık operasyonu sürdürüyor.