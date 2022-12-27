Doğalgaz ithalatı ekimde yüzde 30 azaldı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 381 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 857 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 21,2, LNG ithalatı yüzde 47,5 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 azalarak yaklaşık 3 milyar 238 milyon metreküp oldu.



Ekimde en fazla doğalgaz ithalatı 948 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 760 milyon metreküple Azerbaycan ve 671 milyon metreküple İran takip etti.



Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 49,1, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 0,1 azaldı, İran'dan ithalat ise yüzde 69,9 arttı.



KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 16,3 AZALDI

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.



Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 16,8 düşüşle 320 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.



Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 51,2 düşerek 878 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.



Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 16,3 azalarak 423 milyon metreküp oldu.



DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,3 artışla 3 milyar 818 milyon metreküpe yükseldi.



Doğalgaz stokunun 3 milyar 673 milyon metreküpü (yüzde 96,2) yer altı depolama tesislerinde, 145 milyon metreküpü (yüzde 3,8) LNG terminallerinde bulunuyordu.



Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 48,9 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 47,3 azaldı.

