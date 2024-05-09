SON DAKİKA HABERİ: Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:



TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.



Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.



Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek.

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